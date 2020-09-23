Вдова Брайанта подала в суд на шерифа, работавшего на месте крушения вертолета

Вдова суперзвезды НБА Коби Брайанта Ванесса подала иск в суд против шерифа округа Лос-Анджелес. Суть претензии — фотографии с места крушения вертолета. Снимки погибших детей, родителей и тренеров были сделаны в личных целях, а не для использования в расследовании катастрофы.

Вдова требует возмещения убытков за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение стресса.

Коби Брайант погиб утром 26 января при крушении личного вертолета в Калабасасе. Вместе с ним на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек, включая пилота. Все 9 человек погибли в авиакатастрофе.