Вдова Брайанта подала в суд на компанию, которой принадлежал разбившийся с баскетболистом вертолет

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, погибшего при крушении вертолета, подала в суд на компанию, которой принадлежал разбившийся вертолет, на борту которого помимо Коби Брайанта находилась его дочь, а также еще семь человек. Как сообщает TMZ, в своем иске вдова утверждает, что компания Island Express нарушила правила эксплуатации вертолета, поскольку ей было разрешено использовать этот транспорт лишь при определенных условиях видимости, а вертолет летел в густом тумане у склона на высокой скорости.

Также в иске утверждается, что пилот не оценил должным образом риск и погодные условия. Кроме того, упоминается, что пилот Ара Джордж Зобаян получал в 2015 году предупреждение за нарушение правил полета в условиях ограниченной видимости.

В иске также утверждается, что сам вертолет не соответствовал требованиям безопасности.