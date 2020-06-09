Вдова Брайанта хочет взыскать с виновных в катастрофе вертолета «сотни миллионов долларов»

Вдова суперзвезды НБА Коби Брайанта, погибшего вместе с дочерью и другими спутниками во время катастрофы частного вертолета 26 января в Лос-Анджелесе, намерена предъявить материальные претензии к компании, в которой работал пилот разбившегося летательного аппарата.

Летчик Ара Зобаян много лет сотрудничал с Брайантом и тоже скончался в результате столкновения вертолета с холмом 26 января. Но формально Зобаян оказывал услуги Коби как сотрудник компании Island Express Helicopters, которую после смерти Ара возглавляет его брат.

Ванесса Брайант предъявила иск к Island Express Helicopters за проявленную халатность при обеспечении безопасности полета. Адвокаты вдовы баскетболиста считают, что летчик пренебрег предупреждением о сложных метеоусловиях. Кроме того, у него было не все в порядке с пилотской лицензией. Представители Island Express Helicopters уверяют, что у Ара Зобаян не было возможности отказаться от полета, на котором настаивал его вип-клиент. Как сообщает Fox Sport, если вина компании будет доказана, Ванесса Брайант намерена взыскать с нее «сотни миллионов долларов» в качестве недополученной прибыли — доходов, которых семья лишилась в результате гибели Коби.