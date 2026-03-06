«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Юте»

«Вашингтон» потерпел поражение от «Юты» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:122. Форвард «Джаз» Эйс Бэйли набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В другой матче «Орландо» выиграл у «Далласа» — 115:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Юта» — 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)

В: Риз (18 + 20 подборов), Кулибали (17), Блэк (16), Джонсон (15).

Ю: Бэйли (32), Коллиер (27 + 11 передач), Филиповски (20 + 14 подборов), Сенсабо (14).

«Орландо» — «Даллас» — 115:114 (26:33, 34:29, 31:26, 24:26)

О: да Силва (19), Саггс (17), Банкеро (16 + 12 подборов), Картер (15).

Д: Томпсон (24), Миддлтон (19), Флэгг (18), Вашингтон (18).

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