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1 марта, 06:16

«Торонто» нанес «Вашингтону» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Торонто» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:125.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Иммануэл Куикли, который оформил дабл-дабл — 27 очков и 11 передач.

«Торонто» (35 побед — 25 поражений) занимает пятое место в Восточной конференции НБА. «Вашингтон» (16-43) потерпел четвертое поражение подряд и идет 13-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Торонто» — 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:36)

1 марта. Вашингтон. «Capital One Arena».

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