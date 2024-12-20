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«Вашингтон» обыграл «Шарлотт», Болл оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:114. Разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл оформил дабл-дабл — 34 очка и 13 передач.

В других матчах «Детройт» на своем паркете проиграл «Юте» (119:126), «Оклахома» выиграла у «Орландо» (105:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 123:114 (29:30, 31:28, 27:28, 36:28)

В: Пул (27), Брогдон (25), Сарр (19), Шэмпени (14), Кулибали (14).

Ш: Болл (34 + 13 передач), Бриджес (16), Уильямс (16).

«Детройт» — «Юта» — 119:126 (19:48, 35:19, 32:30, 33:29)

Д: Каннингем (33), Бизли (26), Рид (12).

Ю: Секстон (30), Джордж (28), Маркканен (27 + 14 подборов), Коллинз (16).

«Орландо» — «Оклахома-Сити» — 99:105 (28:29, 18:36, 28:17, 25:23)

О: Блэк (23), Битадзе (15 + 10 подборов), да Силва (15), Колдуэлл-Поуп (11).

ОС: Гилджес-Александер (35), Хартенштайн (12 + 12 подборов), Джейлен Уильямс (11), Уиггинс (11), Карузо (11).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Детройт Пистонс
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
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