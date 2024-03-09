«Вашингтон» победил «Шарлотт». Бриджес оформил дабл-дабл

«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:100. «Уизардс» прервали свою неудачную серию из 16 поражений.

Форвард «Хорнетс» Майлз Бриджес стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 32 очка и 12 подборов.

«Вашингтон» с результатом 10-53 идет последним в Восточной конференции. «Шарлотт» — 13-й с результатом 15-48.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 112:100 (24:16, 24:29, 20:31, 44:24)

В: Кузма (28), Авдия (18 + 14 подборов), Пул (15), Холмс (14 + 11 подборов).

Ш: Бриджес (32 + 12 подборов), Миллер (21), Мицич (14).