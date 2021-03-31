«Шарлотт» переиграл «Вашингтон», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука
04:55
«Шарлотт» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (111:104). Разыгрывающий защитник «Уизардс» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Шарлотт» — 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)
В: Хачимура (30), Уэстбрук (22 + 15 подборов + 14 передач), Р. Лопес (16 + 11 подборов).
Ш: Розир (27), Хэйворд (26 + 11 подборов), Грэм (17).
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