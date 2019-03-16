"Вашингтон" проиграл "Шарлотт", несмотря на 40 очков Била

"Вашингтон" на своем паркете проиграл "Шарлотт" в матче регулярного чемпионата НБА (110:116). Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Уизардз" Брэдли Бил, набравший 40 очков.

В других матчаха "Детройт" дома обыграл "Лейкерс" (111:97), а "Филадельфия" уступила "Сакраменто" (123:144).

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" – "Шарлотт" – 110:116 (26:40, 27:26, 25:29, 32:21)

В: Бил (40), Грин (20), Паркер (17 + 11 подборов)

Ш: Уокер (28), Лэмб (18), Паркер (16), Батюм (16)

"Детройт" – "Лейкерс" – 111:97 (27:22, 19:18, 31:22, 34:35)

Д: Гэллоуэй (23), Джексон (20), Драммонд (19 + 23 подбора)

Л: Макги (20 + 13 подборов), Колдуэлл-Поуп (17), Карусо (16)

"Филадельфия" – "Сакраменто" – 123:144 (33:29, 29:29, 37:31, 24:25)

Ф: Батлер (22), Эмбиид (21 + 17 подборов), Редик (19), Харрис (19)

С: Фокс (16), Барнс (16), Бэгли (15)