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«Вашингтон» продлил неудачную серию «Атланты»

05:25

«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Атланту»? в матче регулярного чемпионата НБА (111:101). «Хокс» проиграли третью встречу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Атланта» — 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)

В: Макрэй (29), Браун (18 + 10 подборов), Бертанс (14).

А: Янг (19), Хертер (16), Коллинз (15 + 15 подборов).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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