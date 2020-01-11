«Вашингтон» продлил неудачную серию «Атланты»
05:25
«Вашингтон» на своем паркете переиграл «Атланту»? в матче регулярного чемпионата НБА (111:101). «Хокс» проиграли третью встречу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Атланта» — 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)
В: Макрэй (29), Браун (18 + 10 подборов), Бертанс (14).
А: Янг (19), Хертер (16), Коллинз (15 + 15 подборов).
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...