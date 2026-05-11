«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА-2026, «Юта» и «Мемфис» — в топ-3
«Вашингтон» выиграл драфт-лотерею НБА-2026.
Жеребьевка состоялась 10 мая.
«Вашингтон» будет выбирать под первым пиком на драфте 2026 года. В сезоне-2025/26 команда одержала 17 побед, потерпела 65 поражений и финишировала на последнем, 15-м месте в Восточной конференции.
Второй на драфте будет выбирать «Юта», третьим — «Мемфис».
Результаты драфт-лотереи НБА:
1. «Вашингтон»
2. «Юта»
3. «Мемфис»
4. «Чикаго»
5. «Клипперс»
6. «Бруклин»
7. «Сакраменто»
8. «Атланта»
9. «Даллас»
10. «Милуоки»
11. «Голден Стэйт»
12. «Оклахома»
13. «Майами»
14. «Шарлотт»
Новости