«Вашингтон» получил первый пик драфта НБА-2026, «Юта» и «Мемфис» — в топ-3

«Вашингтон» выиграл драфт-лотерею НБА-2026.

Жеребьевка состоялась 10 мая.

«Вашингтон» будет выбирать под первым пиком на драфте 2026 года. В сезоне-2025/26 команда одержала 17 побед, потерпела 65 поражений и финишировала на последнем, 15-м месте в Восточной конференции.

Второй на драфте будет выбирать «Юта», третьим — «Мемфис».

Результаты драфт-лотереи НБА:

1. «Вашингтон»

2. «Юта»

3. «Мемфис»

4. «Чикаго»

5. «Клипперс»

6. «Бруклин»

7. «Сакраменто»

8. «Атланта»

9. «Даллас»

10. «Милуоки»

11. «Голден Стэйт»

12. «Оклахома»

13. «Майами»

14. «Шарлотт»

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