«Вашингтон» победил «Детройт» и прервал серию из трех поражений

«Вашингтон» (14-28) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Детройт» (16-28) — 106:100. Хозяева выиграли впервые за четыре встречи. Самым результативным игроком стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 29 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Детройт» — 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)

В: Бил (29), Маинми (21)

Д: Роуз (21)

20 января.