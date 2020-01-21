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«Вашингтон» победил «Детройт» и прервал серию из трех поражений

00:35
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«Вашингтон» (14-28) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Детройт» (16-28) — 106:100. Хозяева выиграли впервые за четыре встречи. Самым результативным игроком стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 29 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Детройт» — 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)

В: Бил (29), Маинми (21)

Д: Роуз (21)

20 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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