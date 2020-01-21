«Вашингтон» победил «Детройт» и прервал серию из трех поражений
00:35
«Вашингтон» (14-28) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА победил «Детройт» (16-28) — 106:100. Хозяева выиграли впервые за четыре встречи. Самым результативным игроком стал защитник «волшебников» Брэдли Бил, набравший 29 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Вашингтон» — «Детройт» — 106:100 (30:35, 30:23, 23:23, 23:19)
В: Бил (29), Маинми (21)
Д: Роуз (21)
20 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/