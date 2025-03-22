«Орландо» выиграл у «Вашингтона», Банкеро набрал 30 очков
«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:120.
Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Орландо» с результатом 33-38 занимает 8-ю строчку в Восточной конференции. «Вашингтон» идет последним — 15-54.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Орландо» — 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18)
В: Сарр (19 + 10 подборов), Пул (18), Вукчевич (17), Джонсон (14).
О: Банкеро (30), Ф. Вагнер (21), Картер (16 + 12 подборов), Блэк (13).
