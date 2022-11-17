«Оклахома-Сити» переиграла «Вашингтон». Гилджес-Александер набрал 42 очка

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:121. Атакующий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 42 очка, став самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Индиана» на выезде выиграла у «Шарлотт» (125:113) благодаря дабл-даблам Майлза Тернера и Тайриза Халибертона, «Орландо» потерпел поражение от «Миннесоты» (108:126).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Индиана» — 113:125 (27:27, 36:33, 27:30, 23:35)

Ш: Болл (26), Вашингтон (24), Розир (17), Убре (17 + 13 подборов).

И: Халибертон (22 + 11 передач), Тернер (20 + 10 подборов), Матурин (20), Хилд (19).

«Орландо» — «Миннесота» — 108:126 (24:42, 25:32, 31:24, 28:28)

О: Бол (26 + 12 подборов), Саггс (23), Ф. Вагнер (18).

М: Эдвардс (35), Таунс (30), Гобер (16).

«Вашингтон» — «Оклахома-Сити» — 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32)

В: Порзингис (27), Бил (25), Кузма (18 + 10 подборов), Хатимура (14).

О: Гилджес-Александер (42), Дорт (16), Гидди (11).