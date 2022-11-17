Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 05:35

«Оклахома-Сити» переиграла «Вашингтон». Гилджес-Александер набрал 42 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:121. Атакующий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 42 очка, став самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Индиана» на выезде выиграла у «Шарлотт» (125:113) благодаря дабл-даблам Майлза Тернера и Тайриза Халибертона, «Орландо» потерпел поражение от «Миннесоты» (108:126).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Индиана» — 113:125 (27:27, 36:33, 27:30, 23:35)

Ш: Болл (26), Вашингтон (24), Розир (17), Убре (17 + 13 подборов).

И: Халибертон (22 + 11 передач), Тернер (20 + 10 подборов), Матурин (20), Хилд (19).

«Орландо» — «Миннесота» — 108:126 (24:42, 25:32, 31:24, 28:28)

О: Бол (26 + 12 подборов), Саггс (23), Ф. Вагнер (18).

М: Эдвардс (35), Таунс (30), Гобер (16).

«Вашингтон» — «Оклахома-Сити» — 120:121 (37:29, 30:25, 20:35, 33:32)

В: Порзингис (27), Бил (25), Кузма (18 + 10 подборов), Хатимура (14).

О: Гилджес-Александер (42), Дорт (16), Гидди (11).

БК Вашингтон Уизардс
БК Индиана Пэйсерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
0
Читайте также
Авербух — о Валиевой и Дмитриенко: «Уверен, ребята бы смотрелись»
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Профессор из США предрек РФ роль одной из стран-основательниц нового миропорядка
МВД задержало замглавы Херсонской области по делу об экономическом преступлении
Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уильямсон не сыграет против «Чикаго». Форвард пропустит второй матч подряд

«Торонто» выиграл у «Майами». Ануноби оформил дабл-дабл
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости