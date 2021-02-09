«Вашингтон» обыграл «Чикаго», «Шарлотт» не оставил шансов «Хьюстону»

Во вторник 9 февраля в НБА были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

«Шарлотт» на своей площадке разгромил «Хьюстон» (119:94), 24 очка у победителей набрал ЛаМело Болл.

«Мемфис» с результативной домашней встрече уступил «Торонто» (113:128), 32 очка у «Рэпторс» забросил защитник Фред Ванвлит.

А вот «Чикаго» в концовке не смог спастись в игре с «Вашингтоном», потерпев домашнее поражение (101:105). 35 очков у столичной команды набрал защитник Брэдли Билл.

НБА. Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Хьюстон» — 119:94 (32:27, 32:33, 26:27, 29:7)

«Мемфис» — «Торонто» — 113:128 (34:35, 36:28, 27:31, 16:34)

«Чикаго» — «Вашингтон» — 101:105 (27:24, 21:34, 30:25, 23:22)