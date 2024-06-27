«Вашингтон» обменяет Авдию в «Портленд» на Брогдона

«Вашингтон» и «Портленд» договорились об обмене, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В «Уизардс» отправится защитник Малколм Брогдон, 14-й пик драфта НБА-2024 (Карлотон Кэррингтон), пик первого раунда драфта-2029 и два пика второго раунда.

В «Трэйл Блэйзерс» перейдет форвард Дэни Авдия. В прошлом сезоне 23-летний израильтянин в среднем набирал 14,7 очка, 7,2 подбора и 3,8 передачи.

На счету 31-летнего Брогдона 15,7 очка, 3,8 подбора и 5,5 передачи.