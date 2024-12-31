«Никс» обыграли «Вашингтон», Харт оформил трипл-дабл

«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Вашингтон» со счетом 126:106.

Самым результативным на паркете стал центровой гостей Карл-Энтони Таунс, набравший 32 очка и сделавший 13 подборов, защитник Джош Харт набрал 23 очка и сделал 15 поборов и 10 передач. У «Уизардс» центровой Йонас Валанчюнас набрал 22 очка.

«Никс» с 23 победами в 33 матчах занимают третье место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 5 победами в 30 играх — на последней, 15-й строчке.