Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:27

«Нью-Йорк» победил «Вашингтон», Брансон набрал 55 очков

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Нью-Йорк» на выезде победил «Вашингтон» в овертайме матче регулярного чемпионата НБА — 136:132.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Джейлен Брансон — 55 очков и 9 результативных передач.

«Никс» с 22 победами в 32 матчах занимают третье место в таблице «Востока». «Вашингтон» — на 15-й строчке.

«Чикаго» дома обыграл «Милуоки» со счетом 116:111.

У «Буллз» трипл-дабл на счету Джоша Гидди — 23 очка, 15 подборов и 10 передач. У «Бакс» Дэмиэн Лиллард набрал 29 очков и сделал 11 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Оклахома» — 94:106 (22:28, 24:33, 28:29, 20:16)

29 декабря. Шарлотт. «Spectrum Center».

«Вашингтон» — «Нью-Йорк» — 132:136 ОТ (33:32, 27:28, 38:30, 21:29, 13:17)

29 декабря. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Чикаго» — «Милуоки» — 116:111 (33:25, 29:35, 21:24, 33:27)

29 декабря. Чикаго. «United Center».

НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
Оклахома-Сити Тандер
Читайте также
Cтароверы из России рассказали о присвоении папой римским дворянского титула
Тренер Ирина Винер объяснила свое высказывание про «команду бомжей»
В Южной Корее при посадке разбился самолет с 175 пассажирами на борту
Захарова заявила о праве Баку ограничить временное пребывание россиян в Азербайджане
Пять игроков «Зенита», от которых надо срочно избавляться Семаку и Миллеру. Бразильцы вошли
РФС дисквалифицировал 5 футболистов за участие в договорных матчах
Популярное видео
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Атланта» обыграла «Майами», Джонсон и Хирро оформили дабл-дабл

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости