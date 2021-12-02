«Вашингтон» переиграл «Миннесоту», «Орландо» обыграл «Денвер»
«Вашингтон» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:107. В других встречах «Индиана» проиграла «Атланте» (111:114), «Орландо» выиграл у «Денвера» (108:103).
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Миннесота» — 115:107 (24:24, 29:33, 38:31, 24:19)
В: Харрелл (27), Бил (19), Гэффорд (18 + 10 подборов).
М: Таунс (34 + 10 подборов), Эдвардс (25), Рид (13).
«Индиана» — «Атланта» — 111:114 (29:38, 28:27, 31:22, 23:27)
И: Брогдон (27), Сабонис (22 + 10 подборов), Тернер (17).
А: Янг (33 + 10 передач), Хертер (19), Коллинз (14).
«Орландо» — «Денвер» — 108:103 (15:29, 32:34, 32:20, 29:20)
О: Энтони (24), Картер (18), Ф. Вагнер (15).
Д: Моррис (22), Йокич (18 + 14 подборов), Гордон (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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