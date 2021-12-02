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«Вашингтон» переиграл «Миннесоту», «Орландо» обыграл «Денвер»

05:33
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«Вашингтон» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:107. В других встречах «Индиана» проиграла «Атланте» (111:114), «Орландо» выиграл у «Денвера» (108:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Миннесота» — 115:107 (24:24, 29:33, 38:31, 24:19)

В: Харрелл (27), Бил (19), Гэффорд (18 + 10 подборов).

М: Таунс (34 + 10 подборов), Эдвардс (25), Рид (13).

«Индиана» — «Атланта» — 111:114 (29:38, 28:27, 31:22, 23:27)

И: Брогдон (27), Сабонис (22 + 10 подборов), Тернер (17).

А: Янг (33 + 10 передач), Хертер (19), Коллинз (14).

«Орландо» — «Денвер» — 108:103 (15:29, 32:34, 32:20, 29:20)

О: Энтони (24), Картер (18), Ф. Вагнер (15).

Д: Моррис (22), Йокич (18 + 14 подборов), Гордон (17).

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Евгений Козинов все материалы автора
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