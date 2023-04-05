Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Вашингтон»

«Милуоки» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:128. «Уизардс» потерпели третье поражение подряд.

В других встречах «Шарлотт» проиграл «Торонто» (100:120), «Кливленд» выиграл у «Орландо» (117:113), «Майами» победил «Детройт» (118:105), «Бруклин» потерпел поражение от «Миннесоты» (102:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Торонто» — 100:120 (29:25, 20:36, 26:33, 25:26)

Ш: Макгауэнс (20), Ричардс (18 + 11 подборов), Михайлюк (17), Маледон (13 + 11 передач), Тор (13).

Т: Сиакам (22 + 14 подборов), Буше (21), Бартон (20), Ануноби (17), Ванвлит (16).

«Орландо» — «Кливленд» — 113:117 (29:23, 30:35, 32:35, 22:24)

О: Фульц (23), Банкеро (20 + 10 подборов), Картер (17 + 12 подборов), Ф. Вагнер (17).

К: Митчелл (43), Леверт (19), Гарлэнд (16 + 10 передач), Э. Мобли (14).

«Вашингтон» — «Милуоки» — 128:140 (29:32, 33:43, 35:39, 31:26)

В: Нанн (24), Дэвис (20), Хафф (17), Гэффорд (15).

М: Я. Адетокунбо (28 + 11 подборов + 10 передач), Холидэй (26 + 10 передач), Б. Лопес (20), Краудер (19), Портис (19 + 20 подборов).

«Детройт» — «Майами» — 105:118 (27:31, 25:28, 27:21, 26:38)

Д: Айви (30), Дюран (20 + 14 подборов), Ливерс (15), Уайзмен (14).

М: Батлер (27), Винсент (22), Хирро (18), Адебайо (18).

«Бруклин» — «Миннесота» — 102:107 (24:31, 30:20, 24:26, 24:30)

Б: Динуидди (30), Бриджес (24), Финни-Смит (14 + 10 подборов), К. Джонсон (14).

М: Эдвардс (23), Таунс (22 + 14 подборов), Конли (18), Макдэниэлс (15).