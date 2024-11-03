Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:09

Дабл-дабл Адебайо помог «Майами» обыграть «Вашингтон» в Мексике

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вашингтон» проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:118. Игра прошла на нейтральной площадке «Арены CDMX» в Мексике в рамках турне клубов.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Хит» Бэм Адебайо, оформивший дабл-дабл — 32 очка и 14 подборов.

«Майами» с результатом 3-2 идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Майами» — 98:118 (21:31, 27:25, 22:33, 28:29)

В: Кулибали (22), Пул (21), Сарр (17).

М: Адебайо (32 + 14 подборов), Батлер (18), Хирро (15), Беркс (15).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Майами Хит
Читайте также
Овечкин не попал бы в топ-100 зарплат НБА
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
Россельхознадзор сообщил о начале поставок в РФ сливочного масла из ОАЭ
Игнатова не исключила своего участия в Олимпиаде в Италии
Вильфанд предупредил о снежных осадках на большей части России в ближайшие дни
Россиянина депортировали из Турции по обвинению в нарушении тайны личной жизни
Популярное видео
Линден Вей вынужден уехать в Канаду
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сибирь» настиг кризис
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» в четвертый раз сильнее «Магнитки» и 1000 матчей Рылова
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Голден Стэйт» в овертайме обыграл «Хьюстон»

«Денвер» победил «Юту», Йокич оформил дабл-дабл

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости