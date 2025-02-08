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8 февраля 2025, 05:56

«Вашингтон» потерпел поражение от «Кливленда», Пул набрал 45 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:134. Атакующий защитник «Уизардс» Джордан Пул стал самым результативным игроком встречи, набрав 45 очков.

В других матчах «Шарлотт» выиграл у «Сан-Антонио» (117:116), «Атланта» победила «Милуоки» (115:110), «Бруклин» одержал победу над «Майами» (102:86).

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Сан-Антонио» — 117:116 (34:22, 28:28, 30:31, 25:35)

Ш: Бриджес (25), Болл (24 + 10 передач), Смит (19), Симпсон (12), Сет Карри (12).

С: Касл (33), Фокс (22), Вембаньяма (16 + 11 подборов), Васселл (15).

«Вашингтон» — «Кливленд» — 124:134 (33:35, 34:29, 26:30, 31:40)

В: Пул (45), Джордж (17), Кулибали (16), Кэррингтон (13), Холмс (12 + 12 подборов).

К: Митчелл (33), Э. Мобли (27), Гарлэнд (23), Струс (17).

«Атланта» — «Милуоки» — 115:110 (36:26, 19:47, 37:17, 23:20)

А: Янг (24), Гуйе (15 + 12 подборов), Дэниэлс (15 + 10 передач), Оконгву (14 + 12 подборов).

М: Лиллард (23 + 10 передач), Портис (23 + 15 подборов), Б. Лопес (19), Трент (19).

«Бруклин» — «Майами» — 102:86 (28:26, 25:27, 18:24, 31:9)

Б: К. Джонсон (18), Расселл (17), Клэкстон (12 + 10 подборов), Уотфорд (12).

М: Розир (20), Адебайо (18), Хирро (15), Уэйр (10 + 14 подборов), Д. Робинсон (10).

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БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
БК Шарлотт Хорнетс
Сан-Антонио Спёрс
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