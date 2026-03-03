Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

3 марта, 05:39

«Хьюстон» обыграл «Вашингтон» на выезде, у Шенгюна дабл-дабл

Павел Лопатко

«Хьюстон» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 123:118.

Самым результативным игроком встречи стал турецкий центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн — у него 32 очка и 12 подборов.

У «Вашингтона» серия из пяти поражений подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (16-44). «Хьюстон» (38-22) располагается на третьем месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29)

В: Кулибали (23 очка), Купер (21), Джордж (16)
Х: Шенгюн (32 + 12 подборов), Дюрант (30), Томпсон (22 + 12 подборов)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Хьюстон Рокетс
Читайте также
Би-би-си сообщила о сожжении автобуса во время беспорядков в Белфасте
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Силы ПВО сбили три БПЛА на подлете к Москве
США нанесли удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет. Что известно
Какая страна — участница чемпионата мира нам ближе, за кого болеть? Разбираемся на цифрах
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» подписала форварда Андерсона

«Милуоки» с Адетокунбо проиграл «Бостону» на своем паркете
Новости
RSS RSS
Все новости