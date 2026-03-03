«Хьюстон» обыграл «Вашингтон» на выезде, у Шенгюна дабл-дабл

«Хьюстон» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 123:118.

Самым результативным игроком встречи стал турецкий центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн — у него 32 очка и 12 подборов.

У «Вашингтона» серия из пяти поражений подряд. Он занимает 13-е место в таблице Восточной конференции (16-44). «Хьюстон» (38-22) располагается на третьем месте в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29)

В: Кулибали (23 очка), Купер (21), Джордж (16)

Х: Шенгюн (32 + 12 подборов), Дюрант (30), Томпсон (22 + 12 подборов)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.