«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Вашингтон»

«Голден Стэйт» одержал победу над «Вашингтоном» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 125:112.

Самыми результативными игроками встречи стали атакующий защитник «Вашингтона» Джордан Пул и разыгрывающий защитник «Голден Стэйта» Стефен Карри, набравшие по 24 очка.

«Голден Стэйт» с результатом 5-1 занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «Вашингтон» расположился на 9-й строчке Востока — 2-3.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 112:125 (20:29, 25:25, 36:39, 31:32).

В: Пул (24), Джордж (20), Валачюнас (16 + 12 подборов), Кэррингтон (16).

Г: Карри (24), Хилд (20), Грин (18), Куминга (15).