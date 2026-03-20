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20 марта, 04:53

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Детройту», Дюрен оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:117. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.

Центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен оформил дабл-дабл — 24 очка и 11 подборов.

В другой встрече «Шарлотт» выиграл у «Орландо» — 130:111.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Детройт» — 95:117 (14:35, 38:25, 26:28, 17:29)

В: Вукчевич (21), Райли (15), Купер (13), Харди (13).

Д: Дюрен (24 + 11 подборов), Рид (17), Леверт (14), Хертер (14), Д. Робинсон (14).

«Шарлотт» — «Орландо» — 130:111 (34:32, 38:21, 38:24, 20:34)

Ш: Уайт (27), Миллер (25), Болл (20), Книппел (17), Колкбреннер (13).

О: Бэйн (24), Банкеро (20), Кэйн (15), Картер (11).

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