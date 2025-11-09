«Даллас» нанес «Вашингтону» восьмое поражение кряду

«Даллас» в гостях одержал победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Наджи Маршалл, набравший 30 очков и 8 подборов.

«Даллас» прервал серию из 4 поражений подряд и занимает 14-е место в Западной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел восьмое поражение кряду и идет последним на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 105:111 (24:35, 29:22, 33:25, 19:29)

9 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Филадельфия» — «Торонто» — 130:120 (33:43, 35:20, 33:34, 29:23)

9 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».