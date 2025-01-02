30 очков Пула помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»
«Вашингтон» на своем паркете обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:107.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 32 очка, у «Уизардс» 30 очков набрал атакующий защитник Джордан Пул.
«Вашингтон» с результатом 5-25 занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции, «Чикаго» идет 9-м — 15-18.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Чикаго» — 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 34:27)
ВАШ: Пул (30), Шампэйн (15), Валачюнас (14), Кисперт (13), Брогдон (12), Сарр (11), Кэррингтон (11).
ЧИК: Лавин (32), Уайт (17), Вучевич (12).
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