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30 очков Пула помогли «Вашингтону» победить «Чикаго»

Даниил Аршавский
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«Вашингтон» на своем паркете обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:107.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Буллз» Зак Лавин, набравший 32 очка, у «Уизардс» 30 очков набрал атакующий защитник Джордан Пул.

«Вашингтон» с результатом 5-25 занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции, «Чикаго» идет 9-м — 15-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 125:107 (27:25, 28:26, 36:29, 34:27)

ВАШ: Пул (30), Шампэйн (15), Валачюнас (14), Кисперт (13), Брогдон (12), Сарр (11), Кэррингтон (11).

ЧИК: Лавин (32), Уайт (17), Вучевич (12).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Чикаго Буллз
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