«Вашингтон» потерпел восьмое поражение подряд в матче с «Чикаго»

«Чикаго» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 119:108.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Буллз» Тре Джонс — у него 31 очко.

«Вашингтон» потерпел восьмое поражение подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (17-63). «Чикаго» (31-49) располагается на 11-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 108:119 (24:32, 27:20, 23:35, 34:32)

В: Райли (23 очка), Рис (16 + 15 подборов), Блэк (14)

Ч: Джонс (31), Секстон (27), Миллер (26 + 11 подборов)

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