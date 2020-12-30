Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Чикаго»

«Вашингтон» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (107:115). В других встречах «Филадельфия» обыграла «Торонто» (100:93), «Детройт» уступил «Голден Стэйт» (10:116), а «Милуоки» обыграл «Майами» (114:97).

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Торонто» — 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)

Ф: Эмбиид (29 + 16 подборов), Харрис (26 + 11 подборов), Карри (17).

Т: Лаури (24), Ануноби (20), Сиакам (20).

«Детройт» — «Голден Стэйт» — 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)

Д: Грант (27), Джексон (17), Роуз (15).

Г: Кэрри (31), Уиггинс (27), Убре (14).

«Вашингтон» — «Чикаго» — 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)

В: Бил (29), Уэстбрук (21 + 15 подборов + 11 передач), Бертанс (20).

Ч: Лавин (23), Уайт (18), Портер (16).

«Майами» — «Милуоки» — 97:114 (26:46, 25:37, 24:32, 22:29)

Май: Хирро (23), Нанн (15), Брэдли (14).

Мил: Миддлтон (25), Холидэй (24), Дивинченцо (17).