Сегодня, 04:38

«Бруклин» выиграл у «Вашингтона», у Дёмина пять очков и пять передач

Павел Лопатко

«Бруклин» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 129:106.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бруклина» Майкл Портер-младший — у него 34 очка. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин вышел в стартовом составе, набрал пять очков, выполнил один подбор и пять передач. 19-летний россиянин провел на паркете 19 минут 44 секунды игрового времени.

«Бруклин» прервал серию из четырех поражений подряд. Он идет на 13-м месте в таблице Восточной конференции (две победы, 11 поражений). У «Вашингтона» 10 поражений подряд, он занимает 15-е место (1-12).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бруклин» — 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35)

В: Джордж (29 очков), Макколлум (17), Уильямс (13)
Б: Портер-младший (34), Мартин (20), Клэкстон (17)

