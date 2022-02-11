«Майами» обыграл «Нью-Орлеан», «Вашингтон» выиграл у «Бруклина»
«Вашингтон» переиграл «Брукдин» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112. «Нетс» потерпели десятое поражение кряду.
В другой встрече «Нью-Орлеан» проиграли «Майами» — 97:112. «Хит» одержали четвертую победу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Бруклин» — 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34)
В: Нето (21), Кузма (15 + 13 подборов + 10 передач), Гилл (15).
Б: Ирвинг (31), Томас (27), Гриффин (15).
«Нью-Орлеан» — «Майами» — 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)
Н: Альварадо (17), Грэм (16), Валанчюнас (16).
М: Адебайо (29 + 10 подборов), Батлер (29), Лаури (14 + 11 подборов + 11 передач).
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