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Сегодня, 06:24

«Майами» обыграл «Нью-Орлеан», «Вашингтон» выиграл у «Бруклина»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Вашингтон» переиграл «Брукдин» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:112. «Нетс» потерпели десятое поражение кряду.

В другой встрече «Нью-Орлеан» проиграли «Майами» — 97:112. «Хит» одержали четвертую победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бруклин» — 113:112 (24:27, 31:32, 31:19, 27:34)

В: Нето (21), Кузма (15 + 13 подборов + 10 передач), Гилл (15).

Б: Ирвинг (31), Томас (27), Гриффин (15).

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 97:112 (24:27, 31:29, 18:27, 24:29)

Н: Альварадо (17), Грэм (16), Валанчюнас (16).

М: Адебайо (29 + 10 подборов), Батлер (29), Лаури (14 + 11 подборов + 11 передач).

БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Майами Хит
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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