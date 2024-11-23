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«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Бостону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Вашингтон» проиграл «Бостону» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 96:108. Для «Селтикс» эта победа стала четвертой кряду.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Джейлен Браун, набравший 37 очков.

В другом матче «Филадельфия» выиграла у «Бруклина» (117:98), несмотря на 37 очков форварда Кэмерона Джонсона.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 96:108 (27:29, 24:20, 21:26, 24:33)

В: Пул (23), Кузма (21), Брогдон (18 + 10 подборов), Валанчюнас (11 + 10 подборов).

Б: Браун (31 + 11 подборов), Холидэй (16), Тейтум (16), Хаузер (13).

23 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Филадельфия» — «Бруклин» — 113:98 (29:24, 24:26, 26:27, 34:21)

Ф: Маккейн (30), Макси (26), Убре (11).

Б: К. Джонсон (37), Томас (18), Клэкстон (12).

23 ноября. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

Баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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