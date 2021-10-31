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Дабл-дабл Тейтума не спас «Селтикс» от поражения «Вашингтону»

03:56
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«Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата НБА уступил в овертайме «Вашингтону» со счетом 112:115.

Самым результативным на паркете стал защитник «Уизардс» Брэдли Бил, который набрал 34 очка. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 27 очков и 15 подборов.

После этого матча «Селтикс» с двумя победами занимает 12-е место в Восточной конференции, «Вашингтон» с пятью победами лидирует на Востоке.

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Сергей Разин все материалы автора
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