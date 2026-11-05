«Вашингтон проиграл «Атланте», Дэвис оформил дабл-дабл
«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Атланте» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:120. Форвард «Уизардс» Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 26 очков и 10 подборов.
В других встречах «Филадельфия» выиграла у «Детройта» (112:106), «Бостон» победил «Милуоки» (109:102).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Филадельфия» — 106:112 (21:29, 21:27, 33:35, 31:21)
Д: Д. Робинсон (27), Каннингем (26 + 10 передач), Коллинз (16), Томпсон (11).
Ф: Браун (30), Эмбиид (26 + 16 подборов), Макси (19), Джеймс (13).
«Вашингтон» — «Атланта» — 105:120 (32:37, 29:31, 24:25, 20:27)
В: Дэвис (26 + 10 подборов), Джордж (25), Янг (18), Сарр (11).
А: Александер-Уокер (26), Уиггинс (15), Макколлум (15), Флемингс (14), Оконгву (14 + 16 подборов).
«Бостон» — «Милуоки» — 109:102 (28:14, 34:27, 25:38, 22:23)
Б: Джордж (25), Уайт (24), Хаузер (11), Гарза (11).
М: Хирро (25), Хакес (18), Роллинз (13), Тернер (12).