«Вашингтон» победил «Атланту», Макколлум набрал 46 очков

«Вашингтон» выиграл у «Атланты» в матче Кубка НБА — 132:113.

Атакующий защитник «Уизардс» Си Джей Макколлум набрал 46 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Вашингтон» с результатом 2-15 идет на последнем месте в Восточной конференции. «Атланта» занимает 6-ю строчку — 11-8.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа A

«Вашингтон» — «Атланта» — 132:113 (45:23, 32:32, 34:23, 21:35)

В: Макколлум (46), Сарр (27 + 11 подборов), Кисперт (19).

А: Порзингис (22), Оконгву (20), Рисаше (17), Дэниэлс (11).