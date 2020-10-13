Ван Ганди проведет переговоры с «Хьюстоном»

Джефф Ван Ганди претендует на пост главного тренера «Хьюстона». На этой неделе у него должна состояться встреча с руководством «Рокитс», сообщает Sportsnet.

58-летний специалист, бывший главный тренер «Нью-Йорка», в настоящее время работает комментатором и экспертом на телеканале ESPN.

Контракт нынешнего главного тренера «Рокитс» Майка Д'Антони истек по окончании сезона-19/20. Команда вылетела из плей-офф, проиграв «Лейкерс» во втором раунде (1-4).