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Ван Ганди проведет переговоры с «Хьюстоном»

17:54
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Джефф Ван Ганди претендует на пост главного тренера «Хьюстона». На этой неделе у него должна состояться встреча с руководством «Рокитс», сообщает Sportsnet.

58-летний специалист, бывший главный тренер «Нью-Йорка», в настоящее время работает комментатором и экспертом на телеканале ESPN.

Контракт нынешнего главного тренера «Рокитс» Майка Д'Антони истек по окончании сезона-19/20. Команда вылетела из плей-офф, проиграв «Лейкерс» во втором раунде (1-4).

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