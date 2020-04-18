В женской НБА появится награда в честь погибших Брайанта и его дочери
Женская национальная баскетбольная ассоциация объявила о введении приза за развитие популярности баскетбола. Награда будет носить имя легенды баскетбола Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые в начале этого года погибли при крушении вертолета.
Премия The Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award будет вручаться человеку или группе лиц, внесших значительный вклад в повышение популярности, восприятия и развития баскетбола среди женщин и девочек на всех уровнях.
The WNBA has officially announced the Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy Award, which will recognize an individual or group who has made significant contributions to the visibility, perception and advancement of women's and girls' basketball at all levels. pic.twitter.com/UjsmV8l8Bt— WNBA (@WNBA) April 18, 2020