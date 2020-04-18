В женской НБА появится награда в честь погибших Брайанта и его дочери

Женская национальная баскетбольная ассоциация объявила о введении приза за развитие популярности баскетбола. Награда будет носить имя легенды баскетбола Коби Брайанта и его дочери Джианны, которые в начале этого года погибли при крушении вертолета.

Премия The Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award будет вручаться человеку или группе лиц, внесших значительный вклад в повышение популярности, восприятия и развития баскетбола среди женщин и девочек на всех уровнях.