В вертолете, в котором разбился Коби Брайант, отсутствовал бортовой самописец

При осмотре вертолета, в котором разбился Коби Брайант, не был обнаружен «черный ящик», сообщает TMZ со ссылкой на Национальный совет транспортной безопасности.

Как сообщает источник, бортового самописца не было на предполагаемом месте, однако на борту находился iPad, который использовался для прокладывания маршрута, отслеживания погодных условий и прочих необходимых пилоту вещей.

Полиция Лос-Анджелеса огородила периметр вокруг места катастрофы для того, чтобы никто из гражданских не мог помешать расследованию аварии или забрать что-то, что может оказаться важной уликой.