В соцсетях звезды НБА появилось фото секса с волейболисткой. Ему пришлось извиняться

Защитник «Денвера» Джамал Мюррей выложил в Instagram фото и видео занятия оральным сексом с подругой Харпер Хемпел.

Фото и видео были опубликованы в сторис баскетболиста, но затем были быстро удалены. Мюррей извинился перед своими фанатами и заявил, что неизвестные взломали его аккаунт.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks ?? — Jamal Murray (@BeMore27) March 22, 2020

Позже Хемпел в своем Twitter попросила удалить видео всех, у кого оно есть. Харпер окончила университет Кентукки и начинала играть за волейбольную команду, однако спортивная карьера у нее не сложилась. Сейчас она специалист по маркетингу.