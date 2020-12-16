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В Сети троллят Хардена, который начал предсезонку НБА с лишним весом

11:52
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Журналист Кейт Смит на своей странице в Twitter опубликовал фото защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена накануне предсезонных матчей.

Судя по снимку, заметно, что 31-летний американец начал сборы с лишним весом, на что и обратил внимание журналист.

«Интересно, сколько хлебных крошек выпадет, если он потрясет бородой? А сколько блесток от нарядов стриптизерш?», — написал Смит.

Регулярный чемпионат НБА стартует 22 декабря.

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