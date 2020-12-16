В Сети троллят Хардена, который начал предсезонку НБА с лишним весом
11:52
Журналист Кейт Смит на своей странице в Twitter опубликовал фото защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена накануне предсезонных матчей.
Судя по снимку, заметно, что 31-летний американец начал сборы с лишним весом, на что и обратил внимание журналист.
«Интересно, сколько хлебных крошек выпадет, если он потрясет бородой? А сколько блесток от нарядов стриптизерш?», — написал Смит.
Регулярный чемпионат НБА стартует 22 декабря.
If he shakes his beard, how many crumbs fall out? And how much stripper glitter? https://t.co/7dWnT2qnK4— Keith Smith (@KeithSmithNBA) December 16, 2020
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