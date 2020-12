В Сети троллят Хардена, который начал предсезонку НБА с лишним весом

Журналист Кейт Смит на своей странице в Twitter опубликовал фото защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена накануне предсезонных матчей.

Судя по снимку, заметно, что 31-летний американец начал сборы с лишним весом, на что и обратил внимание журналист.

«Интересно, сколько хлебных крошек выпадет, если он потрясет бородой? А сколько блесток от нарядов стриптизерш?», — написал Смит.

Регулярный чемпионат НБА стартует 22 декабря.

If he shakes his beard, how many crumbs fall out? And how much stripper glitter? https://t.co/7dWnT2qnK4