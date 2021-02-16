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В «Сан-Антонио» 4 положительных теста на коронавирус, НБА перенесла еще три игры

19:14
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В команде НБА «Сан-Антонио» выявлены 4 случая заражения коронавирусом. Лига отложила три следующие встречи клуба, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

НБА также проводит отслеживания контактов представителей «Шарлотт». Они играли с «Сан-Антонио» (110:122) в ночь с 14 на 15 февраля.

Новые даты перенесенных матчей лига назовет позднее.

Ранее, 15 февраля, НБА объявила о переносе матча «Детройт» — «Сан-Антонио», который должен был состояться в ночь с 16 на 17 февраля.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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