В «Сан-Антонио» 4 положительных теста на коронавирус, НБА перенесла еще три игры

В команде НБА «Сан-Антонио» выявлены 4 случая заражения коронавирусом. Лига отложила три следующие встречи клуба, сообщает в Twitter инсайдер Эдриан Войнаровски.

НБА также проводит отслеживания контактов представителей «Шарлотт». Они играли с «Сан-Антонио» (110:122) в ночь с 14 на 15 февраля.

Новые даты перенесенных матчей лига назовет позднее.

Ранее, 15 февраля, НБА объявила о переносе матча «Детройт» — «Сан-Антонио», который должен был состояться в ночь с 16 на 17 февраля.