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В разбившемся вертолете Брайанта не было проблем с двигателем и лопастями

04:33
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Национальный совет по безопасности на транспорте США на официальном сайте опубликовал отчет по осмотру обломков вертолета, в крушении которого погиб баскетболист Коби Брайант. В секциях двигателя не было выявлено никаких признаков неконтролируемого отказа, а лопасти работали в штатном режиме.

Однако большая часть приборов, кабина и остальные части вертолета пострадали из-за пожара, возникшего после крушения 26 января.

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