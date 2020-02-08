В разбившемся вертолете Брайанта не было проблем с двигателем и лопастями

Национальный совет по безопасности на транспорте США на официальном сайте опубликовал отчет по осмотру обломков вертолета, в крушении которого погиб баскетболист Коби Брайант. В секциях двигателя не было выявлено никаких признаков неконтролируемого отказа, а лопасти работали в штатном режиме.

Однако большая часть приборов, кабина и остальные части вертолета пострадали из-за пожара, возникшего после крушения 26 января.