В разбившегося вертолета Брайанта не было проблем с двигателем и лопастями
04:33
Национальный совет по безопасности на транспорте США на официальном сайте опубликовал отчет по осмотру обломков вертолета, в крушении которого погиб баскетболист Коби Брайант. В секциях двигателя не было выявлено никаких признаков неконтролируемого отказа, а лопасти работали в штатном режиме.
Однако большая часть приборов, кабина и остальные части вертолета пострадали из-за пожара, возникшего после крушения 26 января.