В пятницу «Голден Стэйт» примет решение по дате возвращения Стефена Карри

В пятницу «Голден Стэйт» проведет собрание, в ходе которого обсудит план возвращения на паркет разыгрывающего команды Стефена Карри, сообщает ESPN.

На встрече будут присутствовать генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс, главный тренер команды Стив Керр, представители медицинского штаба и сам Карри. Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что баскетболист выйдет на паркет в воскресенье в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона».

Карри пропустил уже 4 месяца из-за перелома руки, который игрок получил в начале сезона-2019/20.