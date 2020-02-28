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В пятницу «Голден Стэйт» примет решение по дате возвращения Стефена Карри

11:59
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В пятницу «Голден Стэйт» проведет собрание, в ходе которого обсудит план возвращения на паркет разыгрывающего команды Стефена Карри, сообщает ESPN.

На встрече будут присутствовать генеральный менеджер «Уорриорз» Боб Майерс, главный тренер команды Стив Керр, представители медицинского штаба и сам Карри. Ранее инсайдер The Athletic Шэмс Чарания сообщал, что баскетболист выйдет на паркет в воскресенье в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона».

Карри пропустил уже 4 месяца из-за перелома руки, который игрок получил в начале сезона-2019/20.

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