В «Нью-Орлеане» не думают, что Зайон Уильямсон близок к возвращению в строй

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон не сможет помочь команде в ближайшее время, сообщает Шэмс Чарания.

По информации источника, в «Пеликанс» даже не рассчитывают, что Уильямсон близок к возвращению на паркет. Ранее сообщалось, что он не сыграет в плей-ин НБА.

22-летний американец не играет с начала января из-за растяжения подколенного сухожилия. В этом сезоне он сыграл в 29 матчах, набирая в среднем по 26,0 очка, 7,0 подбора и 4,6 передачи.