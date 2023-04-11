Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:50

В «Нью-Орлеане» не думают, что Зайон Уильямсон близок к возвращению в строй

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Нью-Орлеана» Зайон Уильямсон не сможет помочь команде в ближайшее время, сообщает Шэмс Чарания.

По информации источника, в «Пеликанс» даже не рассчитывают, что Уильямсон близок к возвращению на паркет. Ранее сообщалось, что он не сыграет в плей-ин НБА.

22-летний американец не играет с начала января из-за растяжения подколенного сухожилия. В этом сезоне он сыграл в 29 матчах, набирая в среднем по 26,0 очка, 7,0 подбора и 4,6 передачи.

НБА
0
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НБА обновила рекорд посещаемости в этом сезоне
Новости
RSS RSS
Все новости