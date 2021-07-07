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В НБА заявили, что снизили финансовые потери во время пандемии на 10 процентов

10:49
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Комиссионер НБА Адам Сильвер объявил, что лиге удалось снизить финансовые потери из-за пандемии коронавируса, благодаря привлечению более миллиона зрителей во плей-офф.

«Мы справились даже лучше, чем изначально планировали. Точных цифр пока нет, но, возможно, наша прибыль упала только на треть, а не на 40 процентов.

Если все будет идти по плану, то мы сможем двигаться в направлении нового сезона. Следующий сезон будет более похожим на нормальный. Мы очень хорошо справились с пандемией», — приводит ABC News слова Сильвера.

В первом матче финала НБА «Финикс» переиграл «Милоуки» (118:105). Следующая игра состоится 9 июля. Начало встречи — 04.00 по московскому времени.

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