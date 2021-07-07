В НБА заявили, что снизили финансовые потери во время пандемии на 10 процентов
Комиссионер НБА Адам Сильвер объявил, что лиге удалось снизить финансовые потери из-за пандемии коронавируса, благодаря привлечению более миллиона зрителей во плей-офф.
«Мы справились даже лучше, чем изначально планировали. Точных цифр пока нет, но, возможно, наша прибыль упала только на треть, а не на 40 процентов.
Если все будет идти по плану, то мы сможем двигаться в направлении нового сезона. Следующий сезон будет более похожим на нормальный. Мы очень хорошо справились с пандемией», — приводит ABC News слова Сильвера.
В первом матче финала НБА «Финикс» переиграл «Милоуки» (118:105). Следующая игра состоится 9 июля. Начало встречи — 04.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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