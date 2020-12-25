В НБА выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Официальный сайт НБА сообщает, что за последнюю неделю у двоих баскетболистов выявлено заражение коронавирусом.
Имена заразившихся баскетболистов не называются. Всего за неделю было проведено 588 тестов.
Напомним, матч «Хьюстон» — «Оклахома», который должен был состояться 24 декабря, был перенесен из-за вспышки коронавируса у «ракет».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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