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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В НБА выявлено два новых случая заражения коронавирусом

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Официальный сайт НБА сообщает, что за последнюю неделю у двоих баскетболистов выявлено заражение коронавирусом.

Имена заразившихся баскетболистов не называются. Всего за неделю было проведено 588 тестов.

Напомним, матч «Хьюстон» — «Оклахома», который должен был состояться 24 декабря, был перенесен из-за вспышки коронавируса у «ракет».

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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