В НБА выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Официальный сайт НБА сообщает, что за последнюю неделю у двоих баскетболистов выявлено заражение коронавирусом.

Имена заразившихся баскетболистов не называются. Всего за неделю было проведено 588 тестов.

Напомним, матч «Хьюстон» — «Оклахома», который должен был состояться 24 декабря, был перенесен из-за вспышки коронавируса у «ракет».