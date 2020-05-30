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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В НБА выбирают между двумя вариантами завершения сезона

08:02

В НБА остановились на двух вариантах возобновления сезона. Большинство членов лиги сошлись на варианте с 22 командами, но пока не исключается и участие только 20 команд, сообщает ESPN.

В начале следующей недели состоится голосование, которое и определит точный формат проведения оставшейся части сезона. Согласно рекомендованному формату, регулярный чемпионат доиграют команды, которые отстают от зоны плей-офф не более чем на 6 игр. Такими командами являются «Портленд», «Нью-Орлеан», «Сакраменто», «Сан-Антонио», «Финикс» на Западе и «Вашингтон» на Востоке.

В случае продолжения чемпионата он, скорее всего, возобновится 31 июля, а все матчи пройдут в Ороландо.

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