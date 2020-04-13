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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

В НБА разрабатывают 25-дневный план возобновления сезона

04:45
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Руководство НБА готовит план возобновления сезона, который будет приведен в действие, когда наступит спад эпидемии коронавируса, сообщает ESPN. Предполагается, что командам отведут 11 дней индивидуальных тренировок и 14 дней тренировочных лагерей. Лагеря откроются после того, как лига получит разрешение врачей на игры 5 на 5.

— Когда страна выздоровеет и ситуация с коронавирусом станет лучше, пройдет от трех с половиной до четырех недель прежде, чем сезон возобновится, — отмечает издание.

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