В НБА разрабатывают 25-дневный план возобновления сезона

Руководство НБА готовит план возобновления сезона, который будет приведен в действие, когда наступит спад эпидемии коронавируса, сообщает ESPN. Предполагается, что командам отведут 11 дней индивидуальных тренировок и 14 дней тренировочных лагерей. Лагеря откроются после того, как лига получит разрешение врачей на игры 5 на 5.

— Когда страна выздоровеет и ситуация с коронавирусом станет лучше, пройдет от трех с половиной до четырех недель прежде, чем сезон возобновится, — отмечает издание.