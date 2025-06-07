В НБА продолжают переговоры по новой европейской лиге

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал о продолжении переговоров с ФИБА и другими организациями о создании новой лиги в Европе.

«Сказал бы, что этот проект измеряется годами, а не месяцами. Итак, до запуска осталась как минимум пара лет. Это было бы грандиозное событие. И хотя мы хотим двигаться вперед обдуманными темпами, мы также хотим убедиться, что консультируемся со всеми заинтересованными сторонами, то есть с существующей лигой, ее командами, европейскими игроками, медиа-компаниями, маркетинговыми партнерами. Предстоит проделать большую работу», — цитирует Сильвера ESPN.

По словам Сильвера, в Европе огромное количество поклонников баскетбола не пользуются должным вниманием. При этом есть отличная возможность создать еще одну лигу в стиле НБА.

В июле 2025 года совет управляющих НБА обсудит дальнейшие шаги по поводу европейской лиги.